اونلاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة | يلا شوت | كُل حصري | كورة لايف | اون لاين | كورة ستار

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يفتح إستاد "سانتياجو برنابيو" أبوابه في تمام العاشرة مساءًا، يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري، لاستقبال المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد والتي أقيمت الأسبوع الماضي على إستاد "كامب نو" بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، لتبقي على فرص كلا الفريقين قائمة في التأهل للمباراة النهائية لكأس اسبانيا، حيث يكفي الريال التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للصعود للنهائي، بينما يحتاج البارسا للتعادل بنتيجة أكبر من نتيجة الذهاب أو الفوز للصعود مباشرة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما سيبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : كيلور نافاس.

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فينسيوس.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز وتخطي عقبة غريمه التقليدي برشلونة من أجل التأهل للمباراة النهائية لكأس اسبانيا والمنافسة على اللقب المحلي، بعدما تضاءلت فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 9 نقاط عن الفريق الكتالوني المتصدر بـ57 نقطة.

بينما يسعي برشلونة لحصد الثلاثية بالموسم الحالي (الدوري – كأس اسبانيا – دوري أبطال أوروبا)، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي ووسط الجماهير المدريدية من أجل حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الملك.

وستكون مباراة الأربعاء بين ريال مدريد وبرشلونة المواجهة رقم (35) بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا، حيث سبق وتقابل قطبي الكرة الاسبانية في (34) مباراة ببطولة الكأس، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 18 إنتصارًا للفريق الكتالوني، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، وسجل الملكي 65 هدفًا، مقابل 64 هدفًا للبارسا.

ستذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام العاشرة مساء الأربعاء 27 فبراير الجاري، عبر قنوات Bein Sports HD 1 – Bein Sports HD 3، بتعليق عصام الشوالي وأحمد الطيب وحسن عيدروس.