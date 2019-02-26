اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة تشيسي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة تشيسي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مباراة نارية على استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي وتوتنهام يوم الأربعاء القادم 27 فبراير 2019، وذلك في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة تشيسي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot

يدخل البلوز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي (3-4) بركلات الترجيح، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 16 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر ست مباريات.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة تشيسي وتوتنهام بث مباشر yalla shoot

كانت آخر مباريات توتنهام أمام فريق بيرنلي، وخسروا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 20 مباراة، وخسر في سبع مواجهات، ولم يتعادل في أي مواجهة.