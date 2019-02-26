شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ولاتسيو بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن جينارو جاتوزو وسيموني إنزاجي تشكيل ميلان ولاتسيو في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "الأولمبيكو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إيطاليا.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي.

دوناروما، كالابريا، موساشيو، رومانيولي، لاكسالت، باكايوكو، كيسي، بيكويتا، سوسو، بياتك وبوريني.

بينما جاء تشكيل لاتسيو كالأتي.

توماس ستراكوشا، باتريك، فرانسيسكو أتشيربي، باستوس، ماركو بارولو، رومولو، ليفا، ميلينكوفيتش، لولايتش، كوريا وإيموبيلي

ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم 24 من شهر أبريل القادم على ملعب "سان سيرو"