نجم الأهلي المصري يقترب من العودة للفريق

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وتغيب المهاجم المغربي عن مباريات الأحمر في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به بمزق في العضلة الضامة.
وأعلن أزارو جاهزيه للمشاركة في المباريات، بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للأهلي استعدادًا للمباريات.
ويعاني الأهلي من وجود كم كببير من الإصابات التي ضربت الفريق في الأونة الأخيرة، والتي أثرت على نتائج الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات الدوري المصري، وذلك بعدما تم تأجيل مباراة بيراميدز في كأس مصر والتي كان مقررلها الخميس المقبل.
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