شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..ليستر سيتي يتعاقد مع مدربا جديدا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب برندان روجرز لخلافة المدرب المقال كلود بويل من تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

وقال نادي ليتسر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الإدارة نجحت في التعاقد مع روجرز لمدة ثلاثة مواسم ونصف حتي 2022.

وقال روجرز عقب التوقيع "أنا سعيد بالتوقيع مع ليستر سيتي وأتمنى تحقيق الانتصارات مع الفريق وتحسين الأوضاع على مستوي جدول ترتيب المسابقة.

والجدير بالذكر أن روجرز كان قد فسخ عقده مع سيلتيك الأسكتلندي للعودة من جديد للبريميرليج.