شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يعترف بخطئه في مباراة بيرنلي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعترف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالخطأ الذي ارتكبه مع الحكم الإنجليزي مايك دين، يوم السبت الماضي.

وقال بوكيتينو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة تشيلسي المقرر إقامتها غداً : "أعترف بالخطأ الذي ارتكبته أمام مايك، ولن أبحث عن مبررات عندما أمثل للتحقيق أمام الاتحاد الإنجليزي".

واختتم مدرب السبيرز تصريحاته قائلاً: "أنا مستعد لأي عقوبة يفرضها الاتحاد الإنجليزي، واعتذر لمايك دين أمام الجميع كما هاجمته أمامهم".

ويذكر أن مباراة بيرنلي وتوتنهام شهدت دخول بوكيتينو في مشادة حادة مع مايك دين، بعدما تلقى السبيرز الهزيمة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".