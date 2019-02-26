شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري: أوزيل لديه أداء جيد وأعتقد أننا أقوى من بورنموث والان مع التفاصيل
الخليج 365 - تحدث أوناي إيمري، مدرب فريق آرسنال عن مواجهة فريق بورنموث، مساء غدًا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي والمقرر اقامتها على ملعب الإمارات.
وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة "فو العالمية: "علينا احترام الخصم، لديهم مدرب جيد، فريق منظم بكثافة بشكل كبير للغاية، ولديهم لاعبين جيدين، نعلم أننا في حاجة إلى احترامهم".
وتابع: "نحن بحاجة إلى تشكيل أساسي مميز، وبحاجة كذلك إلى لاعبين في مقاعد البدلاء يتمتعون بعقلية جيدة وأداء جيد عندما نحتاج إليهم لمساعدتنا في الشوط الثاني أو حال حدوث إصابات".
وأضاف: "أوزيل؟ لقد قدم أداءً جيدًا يوم الأحد الماضي، مثلما تحدثنا عنه سابقًا، ليكون على مقاعد البدلاء ويساعدنا مثلما فعل في مشاركته الأخيرة".
وأنهى إيمري حديثه قائلا: "أوزيل لديه أداء جيد بروح جيدة وأعتقد أننا أقوى عندما يكون كل لاعب مثله، إن انسجامه مع المهاجم الثالث أمر مهم بالنسبة لنا".
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