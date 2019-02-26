انت الان تتابع بمبلغ خيالي.. بيراميدز يعلن برنامجًا اجتماعيًا جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
أعلن نادى بيراميدز الذى يملكه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، فى بيان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن رصد 100 مليون جنيه لتنفيذ برنامج اجتماعى خدمى فى مصر خلال الفترة المقبلة وإنشاء العديد من الملاعب الرياضية فى القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية، ويدعو النادي كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي.
وجاء نص البيان كالتالى: "انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز، أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر
وجاء نص البيان كالتالى:
"انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز، أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجا ودعم الأسر المحتاجة والأيتام"
كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.
ويؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري.
ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي.
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