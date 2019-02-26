شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يعاقب «كيبا» بعد واقعة كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر نادى تشيلسى الإنجليزى معاقبة الحارس كيبا أريزابالاجا بخصم راتبه لمدة أسبوع، وهو ما يساوى 225 ألف يورو، بعدما رفض استبداله خلال الهزيمة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتى، فى نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقا ل تشيلسى، فى بيان بموقعه الرسمى: «اتخذ النادى قراراً بتغريم (كيبا) راتبه لمدة أسبوع واحد والتبرع به لمؤسسة تشيلسى». من جانبهما، أصدر «كيبا»، وماوريسيو سارى، المدير الفنى للفريق، بيانين لتوضيح الواقعة. وقال «كيبا»، فى بيانه: «فكرت بشكل أكبر فيما حدث، رغم أنه حدث سوء فهم فى الأمر، فإنى ارتكبت خطأ كبيراً فى طريقة التعامل مع الموقف». وأضاف: «أريد أن أستغل الفرصة وأتقدم بالاعتذار بشكل كامل وشخصى إلى المدرب وويلى كاباييرو وزملائى والنادى، لقد فعلت ذلك الأمر وأريد التقدم بالاعتذار نفسه إلى المشجعين، سأتعلم من هذه الواقعة، وسأتقبل أى عقوبة أو قرار انضباطى يراه النادى مناسباً».

وكان «سارى» قد قال بعد اللقاء إنه سيناقش الأمر مع «كيبا»، الذى أصبح أغلى حارس فى العالم عندما انتقل إلى تشيلسى مقابل 80 مليون يورو العام الماضى، وبدا أن الحارس يعانى إصابة، بعدما منع سيرجيو أجويرو من التسجيل فى الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافى، وطلب منه «سارى» الخروج قبل أن يخسر تشيلسى 4- 3 فى ركلات الترجيح، لكن بعدما توقف اللعب وطلب الحَكَم الرابع من «كيبا» الخروج ومشاركة الحارس البديل، «كاباييرو»، أصر الحارس الإسبانى على أنه جاهز للعب ورفض الخروج، وسط غضب واضح من «سارى». وأكد «سارى»، فى بيان: «تحدثت مع (كيبا) عن الواقعة، كان النقاش جيداً، لقد حدث سوء فهم، لكنه أدرك أنه ارتكب خطأ كبيراً فى طريقة تصرفه، لقد تقدم لى بالاعتذار ولزملائه وللنادى، الأمر يتوقف على رغبة النادى فى فرض عقوبة انضباطية وفقاً للوائح النادى، لكن بالنسبة لى فتم إغلاق هذه القضية، أداء الفريق بصفة عامة كان إيجابياً جداً.