شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبحث تعديل مساره فى الدورى أمام واتفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بحثا عن عودة الثقة المفقودة والاستمرار على قمة الدورى الإنجليزى، يستضيف فريق ليفربول نظيره واتفورد على ملعب «انفيلد»، معقل فريق الريدز، فى الجولة الـ 28 من منافسات الدورى الإنجليزى، والتى ستنطلق فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

يحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، فيما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة. وتحدثت الصحف الإنجليزية عن أن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق الريدز، يجب عليه شحذ همة لاعبيه الذين تراجع مستواهم فى الآونة الأخيرة، فى وقت بدأت فيه كتيبته تعانى من الضغوطات النفسية فى الأمتار الأخيرة من السباق نحو اللقب المحلى، يطاردهم الفريق الأحمر منذ عام 1990. وسقط ليفربول فى فخ التعادل ثلاث مرات فى آخر أربع مباريات مع ليستر سيتى ووست هام ومانشستر يونايتد، ما رسم علامة استفهام حول قدرة أفراد الفريق على التعامل مع الضغوطات، ولاسيما أن معظم لاعبيه لم يعيشوا هذه التجربة فى السنوات الأخيرة، لأن فريقهم لم يكن فى صلب المنافسة على اللقب.

من جانبه، قال الظهير الأيسر الأسكتلندى أندرو روبرتسون عن الضغوط: «إنها جزء من اللعبة بطبيعة الحال، الضغوطات أكبر، لأن فارق النقاط بيننا وبين مانشستر سيتى متقارب، لكن يتعين علينا التعامل مع هذا الأمر، إذا أردت إحراز لقب الدورى المحلى فيجب عليك أن تتفوق على الآخرين».

وعلى الجانب الآخر، حذر خافيير جارسيا، مدرب واتفورد، من الاستهانة بالنجم المصرى محمد صلاح قبل لقاء الفريقين، وقال جارسيا فى تصريحات نقلتها صحيفة «ديلى ميل»: «لا أعرف كم عدد الأهداف التى أحرزها فى المباريات الأخيرة، ولكنى أتذكر فى آخر مباراة أمامه أحرز فينا الكثير من الأهداف، بعد ذلك سيكون علينا القيام بعملنا من أجل تقديم مستوى جيد للمنافسة، وتكون لدينا الفرصة من أجل الحصول على عدد من النقاط.