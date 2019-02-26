شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاف» يرفض تظلم المصرى على غرامة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تلقت إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، صدمة بعد رفض لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» الاستئناف المقدم من جانبه، بشأن العقوبة الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الأفريقى، على خلفية أحداث مباراة فيتا كلوب، فى إياب نصف نهائى النسخة الماضية من كأس الكونفيدرالية. وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى قررت معاقبة المصرى بغرامة مالية قدرها 100 ألف دولار بسبب أحداث تلك المباراة، وودع الفريق النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفيدرالية، على يد فريق ساليتاس البوركينى فى دور الـ 32. من ناحية أخرى، طلب إيهاب جلال من مجلس الإدارة تمديد عقود سداسى الفريق، محمود وادى وإسلام عيسى، وإسلام أبوسليمة، وعمرو موسى، وفريد شوقى، وأحمد مسعود،

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