شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحى» يجدد الثقة فى حلمى طولان رغم الخروج من البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جدد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة حلمى طولان، المدير الفنى، رغم الخروج من البطولة العربية بعد التعادل السلبى مع الهلال السعودى، فى دور الـ8 خلال اللقاء، الذى جمعهما، ،مس الأول، بالإسكندرية، وكان زعيم الثغر قد خسر فى لقاء الذهاب بالسعودية بثلاثية نظيفة.

ووجه محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى شكره للاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان على المجهود الكبير، الذى بذلوه خلال مباريات البطولة، مشيرا إلى أنّ هناك فئة قليلة مندسة كانت لديها الرغبة فى خسارة الفريق من أجل الانقلاب على الجهاز الفنى وإدارة النادى.

من جانبه هنأ حلمى، طولان المدير الفنى لنادى الاتحاد، فريق نادى الهلال السعودى الشقيق، مؤكدا أن الهلال فريق جيد وأكثر من رائع ويعد المرشح الأول للفوز بالبطولة، وقال أشكر لاعبى الاتحاد كونهم الفريق المصرى الوحيد الذى وصل لربع النهائى مقارنة بأندية كبيرة.

وأضاف طولان أن هناك تغييرات كثيرة قد حدثت فى صفوف فريقه باستقدام لاعبين جدد فى يناير إلا أنهم اكتسبوا خبرات كبيرة مع باقى الفريق باللقائين الماضيين وسوف نعول عليهم فى الفترة المقبلة.

وحول تغيير «سيسيه» باللقاء، أوضح المدير الفنى لنادى الاتحاد أنه قرار فنى بحت ويخضع فقط لرؤية الجهاز الفنى وحده رافضا إملاء وجهات نظر فنية عليه من أحد، على حد قوله.

ولفت طولان إلى أن ملعب برج العرب يواجه ضغطا كبيرا بالمباريات مؤخرا ببطولات أفريقيا والدورى الممتاز، وهو ما تأثر به كلا الفريقين.

وأشار حلمى طولان، إلى أن لاعبيه فشلوا فى استغلال الفرص نتيجة سوء التوفيق: «ولكننى أشكرهم بعدما بذلوا أقصى ما فى وسعهم وأرفع لهم القبعة وسعيد بأدائهم خلال المباراتين، لاسيما أنه الفريق المصرى الوحيد الذى استمر إلى هذا الدور المتقدم من البطولة».

وكانت جماهير الثغر قد اعتبرت خروج الاتحاد بعد الخسارة بمجموع المباراتين بثلاثية قد حقق للنادى مكاسب معنوية تتخطى بكثير أى قيمة مالية فقد ترك الفريق انطباعا طيبا بالبطولة، ويكفى الفريق أنه حقق عددا من الأرقام المميزة، أولها تجاوز التصفيات بأرقام قياسية، أولها: الاتحاد صاحب الرقم القياسى فى البطولة، حيث أحرز ثمانى أهداف فى مباراة واحدة، ثم أقصى حامل اللقب، والزمالك أحد المرشحين ونجح فى أول تعادل مع الهلال الذى فاز فى كل مبارياته بالذهاب والإياب. على الجانب المقابل منح الجهاز الفنى لفريق الكرة بالاتحاد لاعبى الفريق راحة يعود بعدها الفريق إلى التدريبات عقب الراحة التى حصل عليها بعد مباراته أمام الهلال، وذلك بملعب النادى بفرع سموحة، حيث يستعد الفريق لمواجهة الداخلية بالدورى فى مباراة مهمة تقام يوم السبت المقبل فى الخامسة والنصف على استاد برج العرب، وذلك فى إطار منافسات الأسبوع الـ25 للدورى.