شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: قرار تأجيل مباريات الكأس جاء بعد طلب من الأجهزة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن قرار تأجيل مباريات بطولة كأس مصر جاء بعد طلب من الأجهزة الأمنية بالتأجيل بسبب دواعي أمنية. وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، قائلا:«كل جمهور لنادي معين يحسب قرار التأجيل بالطريقة التي يراها وهناك من يعتقد أنه فاز ومن يعتقد انه خسر، ولكن تلك المشاحنات لا تشغلني كـ لجنة مسابقات، وكل همي إنهاء هذا الموسم لأنه موسم غير طبيعي واستثنائي بسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها الأندية المصرية. وتابع: «نحن خارج أي ضغوط ونمارس عملنا وفقا لقوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

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