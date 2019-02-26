شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي يعتمد «قائمة الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتمد خورخي فوساتي مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، القائمة النهائية التي ينوي الاعتماد عليها في منافسات دوري أبطال آسيا 2019 لهذا الموسم.

وتصدر المدافع البرازيلي ادريلان سانتوس القائمة، إلى جانب التشيلي باولو دياز، ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني، والسوري عمر السومة كلاعب آسيوي.

وستنطلق البطولة القارية مطلع مارس القادم، بعد أن أوقعت القرعة الفريق في المجموعة الرابعة التي ضمت السد القطري، وبرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.

وسيواجه الأهلي السد القطري في أولى مبارياته خلال مارس القادم على ملعب الملك عبدالله في الجوهرة.