حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على ضيفه إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيس بالسويس، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدورى الممتاز.

افتتح محمود وادى التسجيل لفريق المصرى فى الدقيقة 13، ثم أحرز عماد فتحى هدف التعادل لإنبى فى الدقيقة 47، قبل أن يحرز أوستين أموتو هدف التقدم للمصرى فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 82، حصل حارس مرمى إنبى عمرو حسام على بطاقة حمراء، بعدما قام الفريق بعمل كل التبديلات، فاضطر المدافع رامى صبرى للوقوف كحارس مرمى، واستقبل الهدف الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق إسلام عيسى من ضربة جرة مباشرة.

بتلك النتيجة، رفع فريق المصرى رصيده إلى 35 نقطة فى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 21 فى المركز 16.

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يفوز على إنبي بثلاثية ويقفز للمركز الرابع برصيد 35 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.