نايل نصار يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى للفروسية

(أ ش أ)

توج الفارس المصري نايل نصار اليوم، الثلاثاء، بالميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى للفروسية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

جاء تتويج نايل نصار ببرونزية البطولة بعد انهائه الشوط الرئيسي وشوط كسر التعادل بلا أخطاء.

يذكر أن البطولة يبلغ مجموع جوائزها 391 ألف دولار.

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