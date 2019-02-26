الإسباني فالفيردي يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف الإمارات

اسماء السيد - أحرز الدراج الاسباني أليخاندرو فالفيردي (موفيستار) الثلاثاء المركز الأول في المرحلة الثالثة الجبلية الأصعب في طواف الإمارات للدراجات الهوائية ليتقدم الى المركز الثاني في الترتيب العام خلف السلوفيني بريموز روغليتش (جامبو فيسما) الذي احتفظ بالصدارة والقميص الأحمر.

ووضع فالفيردي (38 عاما)، بطل العالم، كل خبرته لإحراز المركز الأول في هذه المرحلة التي تخللها الصعود الى جبل حفيت البالغ ارتفاعه 1240 م، مكررا ما فعله في 2018 عندما فاز بالمرحلة ذاتها في طريقه لاحراز لقب طواف أبوظبي.

وتفوق فالفيردي الذي قطع مسافة المرحلة البالغة 177 كلم في 4 ساعات و44 دقيقة و50 ثانية، بفارق السرعة النهائية على روغليك والفرنسي دافيد غودو (غروباما-اف دي دجي).

وانتظر الدراج الإسباني حتى آخر 900 م من أصل 11 كلم من الصعود الى جبل حفيت ليضغط بقوة على روغليك وغودو والألماني إيمانويل بوخمان ثم يتقدم الى خط النهاية وسط فرحة عارمة له بالفوز بأول مرحلة هذا الموسم.

وقال فالفيردي "أنا سعيد جدا بالفوز، كان سباقا ممتعا، تقدمت في الأمتار الأخيرة، لأني أعرف طبيعة المنطقة وسبق لي أن شاركت هنا العام الماضي ونلت المركز الاول".

ولا يزال روغليتش يحتفظ بالمركز الأول للمرحلة الثالثة تواليا بزمن تسع ساعات و38 دقيقة و5 ثوان، بفارق 14 ثانية أمام فالفيردي، و31 امام غودو.

وبعد ثلاثة أيام من المنافسات في مدينتي أبوظبي والعين، تقام المرحلة الرابعة الأربعاء في دبي لمسافة 205 كلم .

يذكر ان طواف الامارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من سبع مراحل تختتم في الثاني من آذار/مارس لمسافة إجمالية 1090 كلم تعبر الإمارات السبع المكونة للدولة الخليجية.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1- الاسباني أليخاندرو فالفيردي (موفيستار) 4.44:50 ساعات

2- السلوفيني بريموز روغليتش (جامبو فيسما) التوقيت ذاته

3- الفرنسي دافيد غودو (غروباما-اف دي دجي) التوقيت ذاته

4- الألماني إيمانويل بوخمان (بورا هانسغروهي) التوقيت ذاته

5- الايرلندي دانيال مارتن (الامارات) التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 9.38:05 ساعات

2- الاسباني أليخاندرو فالفيردي بفارق 14 ثانية

3- الفرنسي دافيد غودو بفارق 31 ث

4- الألماني إيمانويل بوخمان بفارق 39 ث

5-الهولندي فيلكو كلدرمان بفارق 47 ث