القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد “كلاسيكو الأرض” في كأس ملك اسبانيا...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، يبحث عنها ملايين الأشخاص على مستوى العالم، حيث يريد محبي كرة القدم معرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد والتي ستقام مساء غدا في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2019.

مباراة برشلونة وريال مدريد

يدخل برشلونة المباراة بعدما حقق فوزا هاما على فريق إشبيليه بنتيجة “4/2” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وحتى الآن فقد استطاع البرسا تحقيق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 6 وهزم مرتين.

أما ريال مدريد فيدخل اللقاء بعدما خسر في مباراته الأخيرة أمام جيرونا بنتيجة “2/1” ليتراجع ترتيب الفريق في الليجا إلى المركز الثالث ويتجمد رصيده عند 45 نقطة، وحتى الآن فقد فاز الفريق الملكي في 14 مباراة وتعادل في 3 وهزم 7 مرات، وقد تعادلا الفريقين ايجابيا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو.القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

والآن نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجانا على جميع الأقمار:

اسم القناة القمر الصناعي التردد القطبية İdman Azərbaycan AzerSpace 1 46.0°E 11175 أفقي Varzish Sport HD ياه سات 11938 أفقي idman يوتلسات 3 w 11492 عمودي Eleven Sports 1 HD هوتبيرد 11488 أفقي sport tv 2 هيسباسات 12169 أفقي ETV الأثيوبية نايل سات 11512 عمودي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد على نايل سات

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة بي ان سبورت الرياضية bein sport HD1 +HD 3، بتعليق كلا من عصام الشوالي HD1 + أحمد الطيب HD3.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة “الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية”، على ملعب سانتياجو برنابيو، ويديرها الحكم خوسيه ماريا سانشز مارتينيز.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – آرتورو فيدال

عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لريال مدريد