تقرير.. ظاهرة "رمي الكرات" مستمرة.. هل يغلظ اتحاد الكرة العقوبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تكرر مشهد إلقاء الكرات في الملعب في مباراة المصري وإنبي التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بنتيجة (3-1) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حدث هذا أثناء هجمة مرتدة للمصري بالوقت بدلا من الضائع، حيث قام أحد الحضور خارج الملعب بإلقاء كرة ثانية في الملعب لإفساد تلك الفرصة، ️قبل أن يخرج المدافع رامي صبري عن مرماه لتشتيت الكرة.

وقام الحكم محمود عاشور بطرد أحد أفراد الجهاز الفني لإنبي بعدما تبيّن أنه من قام بإلقاء الكرة في الملعب، ولم تشهد مقاعد بدلاء الفريق البترولي أي اعتراضات.

وباتت هذه المرة هي الثالثة التي تشهد خلالها مباريات الدوري المصري للموسم الجاري إلقاء كرة ثانية في الملعب أثناء سير اللقاء لإفساد الهجمات، حيث سبق حدوثها خلال مباراتين سابقتين للزمالك.

مبارة الزمالك وبيراميدز التي انتهت بالتعادل (3-3) خلال شهر يناير الماضي كانت الأولى التي تشهد إلقاء كرة ثانية في الملعب لإفساد فرصة محققة لبيراميدز كان يقودها البرازيلي كينو.

واعترض اللاعب البرازيلي بشدة على تلك الواقعة، لكن الطاقم الإيطالي بقيادة الحكم جيانلوكا روكي لم يحتسب أي شيء.

وتكررت نفس الواقعة في مباراة أخرى يكون طرفها الزمالك، وكانت ضمن منافسات الجولة الـ22 أمام إنبي على ملعب بتروسبورت، والتي حسمها الفريق الأبيض بنتيجة (2-1) في فبراير الماضي.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين بعد كلا المباراتين تغريم نادي الزمالك 10 آلاف جنيه لقيام صبية الملعب بالقاء الكرات داخل الملعب لتعطيل سير المباراة أثناء اللعب.

وبعدما زالت ظاهرة رمي الكرات مستمرة في الدوري المصري في قرابة شهر، قد يُفتح المجال أمام لجنة المسابقات لتغليظ عقوبة رمي الكرات في الملعب بدلا من توقيع الغرامة المالية المقدرة بعشرة آلاف جنيه.