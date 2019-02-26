إيهاب جلال: الهدف الثالث في شباك إنبي جعل المواجهة سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن مواجهة إنبي كانت صعبة رغم الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، المباراة مرت ببعض الفترات الصعبة، لافتا أن لاعبو فريقه تمكنوا من عبورها في النهاية.

وأضاف، أن أهم ما يميز لاعبيه هو إحساسهم بالمكسب، فالفرق الكبيرة يمكنها تحقيق الفوز حتى لو في لحظات عدم التوفيق.

وأوضح مدرب المصري البورسيعدي، أن فريقه تعرضه لصعوبة بعدما أحرز إنبي هدف التعادل، لكنه استطاع العودة وسجل الهدف الثاني واصبحت المباراة أكثر سهولة بعد الهدف الثالث.

وبفوز المصري، رفع رصيده إلى 25 بالتساوي مع المقاصة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 بالمركز السادس عشر.