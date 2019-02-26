بعد اقتران اسمه بجهاز الزمالك.. خالد جلال يرحل عن الشعلة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الشعلة السعودي، اعتذار مديره الفني خالد جلال عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق؛ حيث سيكون لقاء فريقه أمام هجر مساء اليوم الثلاثاء هو الأخير له.

ويأتي ذلك وسط تقارير إعلامية ربطت اسم خالد جلال والتواجد بالجهاز الفني لفريق الزمالك بعد نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان خالد جلال قد تولى تدريب الشعلة السعودي في نوفمبر المقبل خلفًا لمؤمن سليمان الذي جاء لتدريب بتروجت.

وانتهت مباراة الشعلة أمام هجر، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.