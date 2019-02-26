انت الان تتابع تفاصيل خبر اعتداء دموي على رئيس نادٍ جزائري بالسكاكين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 08:49 مساءً - تعرض رئيس نادي "شبيبة القبائل" الجزائري شريف ملال، ظهر الثلاثاء، لاعتداء دموي من قبل أشخاص اقتحموا مقر النادي بولاية "تيزي وزو"، في واقعة قد تُلقي بظلالها على الكرة الجزائرية في قادم المواعيد.

وذكرت صحيفة "الهدّاف" الجزائرية، أن شقيق أحد اللاعبين السابقين اعتدى على "ملال" وتسبب له بأضرار دموية على مستوى الرأس والوجه، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج.

وأوضحت أن رئيس شبيبة القبائل توجه بعد تلقيه العلاج إلى أحد مراكز الشرطة لتقديم بلاغ وشكوى ضد المعتدين.

بدوره اكتفى الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتنبيه إلى أن مجهولين قاموا بتعنيف موظفي النادي وتخريب المكتب، ثم اعتدوا على الرئيس ملال بالسلاح الأبيض، ثم نُقل إلى أحد المستشفيات.

ولم يكشف النادي الجزائري في بيانه عن سبب اقتحام الجماهير لمقر النادي والاعتداء على رئيسه.

أما صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد أكدت أن عدد المهاجمين على ملال فاق الـ10، محملين بأسلحة بيضاء من سكاكين وسيوف، مشيرة إلى أن غضباً عارماً عمّ أنصار الجماهير القبائلية التي تنقلت إلى مقر النادي، حيث استنكرت الواقعة، في حين حضرت الشرطة لأخذ البصمات وباشرت التحقيقات لمعرفة حيثيات الهجوم والوقوف على تفاصيله عن قرب.

تجدر الإشارة إلى أن شبيبة القبائل يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف اتحاد العاصمة صاحب الصدارة.