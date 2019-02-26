الان تتابع الهلال يستفسر عن قانونية مشاركة “الدوسري” في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استفسارا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمعرفة قانونية مشاركة اللاعب سالم الدوسري، في المباراة الأولى للفريق بدوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال مضيفه العين الإماراتي الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع بن زايد في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية.

وأوضح الهلال في استفساره أن الدوسري تلقى بطاقة صفراء خلال مواجهة أوراوا ريد ديامونز الياباني، في إياب الدور النهائي من نسخة العام قبل الماضي .2017

وأشار النادي إلى أن الدوسري لم يشترك في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا مع الفريق، بسبب احترافه بين صفوف فياريال الإسباني على سبيل

الإعارة.

يذكر أن الهلال يخوض مبارياته ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من العين والدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.

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