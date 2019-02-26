محمد صفوت يودع منافسات دبي من دور الـ 32

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ودع المصرى محمد صفوت، منافسات بطولة دبي للتنس، من ال دور الـ 32، عقب خسارته أمام القبرصى ماركوس باجداتيس، بمجموعتين مقابل مجموعة 6-4 و3-6 و4-6.

وينتظر اللاعب القبرصى فى الدور المقبل “الـ 16” الفائز من مباراة الكرواتى مارين شيليتش والفرنسى جايل مونفيس التى ستقام اليوم/ الثلاثاء.

كما صعد اليابانى كي نيشيكوري للدور الثاني، عقب فوزه على الفرنسى بينوا بيير بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3.

ويواجه اليابانى فى الدور المقبل البولندى هيبرت هركاتش الذي أطاح بدوره بالفرنسي كورنتن موتي بمجموعتين بواقع 6-3 و7-5.

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