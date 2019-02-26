المصري يعمق جراح إنبي بثلاثية ويدخل المربع الذهبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

وسجل محمود وادي هدف المصري الأول في الدقيقة 13، قبل أن يعادل عماد حمدي النتيجة لإنبي في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 74 أضاف أوستين اموتو الهدف الثاني لفريق المصري، ليشهر بعدها الحكم البطاقة الحمراء في وجه عمرو أسامه حارس إنبي ليكمل بعدها الفريق البترولي بـ 10 لاعبين.

ونفذ إسلام عيسى ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 بشكل جيد وأسكن الكرة في شباك إنبي أمام أعين المدافع رامي صبري الذي زاد عن مرماه بعد طرد الحارس.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المصري رصيده إلى 25 بالتساوي مع المقاصة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 بالمركز السادس عشر.