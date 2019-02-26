بيراميدز يرصد 100 مليون جنيه لمشروعات خدمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن نادي بيراميدز، أنه بصدد الحصول على الموافقات اللازمة، من أجل برنامج اجتماعي خدمي في مجالات مختلفة من أجل خدمة المجتمع المصري وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

ووفقا لبيان نادي بيراميدز، فقد تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري.

وجاء بيان بيراميدز على النحو التالي:

انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجا ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام.

كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.

ويؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها ١٠٠ مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري.

ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي.