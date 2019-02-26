بدلا من هاني زادة.. إسماعيل يوسف يرأس بعثة الزمالك في أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قرر مجلس إدارة الزمالك تكليف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأبيض في أنجولا.

ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي الأحد المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يرافق بعثة الزمالك في أنجولا، أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي.

وكان مجلس الإدارة قرر تكليف هاني زادة عضو مجلس الإدارة لرئاسة البعثات الخارجية، قبل أن يستقر اليوم على تعيين إسماعيل يوسف لرئاسة بعثة الزمالك في أنجولا.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد نقطتين ليتذيل ترتيب مجموعته في الكونفدرالية بعد الخسارة من جورماهيا الكيني والتعادل مع كل من نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو.