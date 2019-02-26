لاعب الإسماعيلي لمصراوي: لن أكتفي بالتمثيل المشرف في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: أعرب عبدالرحمن مجدي لاعب وسط الإسماعيلي عن سعادته بالتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل. وقال مجدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله، فالانضمام لمنتخب بلادي شرف كبير سعيد بأنه تحقق". وأضاف: "سأقاتل من أجل الحفاظ على تواجدي باستمرار مع المنتخب". وأتم قائلا: "لن أكتفي بالتمثيل المشرف، وسأسعى لإثبات وجودي بشكل أكبر خلال معسكر المنتخب المقبل". يُذكر أن المنتخب ضم الثنائي باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي من الإسماعيلي لقائمة معسكر مارس (طالع القائمة).

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