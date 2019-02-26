مؤمن زكريا في طريقه لتقليد عبد الله السعيد!

فسخ نادي أحد الناشط في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عقد الجناح الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” هذا الأسبوع بعد أقل من شهر على انضمامه للفريق على سبيل الإعارة من الأهلي.

وسيعود مؤمن زكريا للتدرب في ملعب مختار التتش لحين إيجاد فرصة جديدة خلال ما تبقى من مباريات هذا الموسم، فقد باتت مسيرته على المحك أكثر من أي وقت مضى.

وقد ينتقل مؤمن إلى أحد الدوريات الأوروبية الضعيفة كما سبق وفعل “عبد الله السعيد” حين انضم لصفوف نادي كوبس الفنلندي قبل شهرين فقط من نهائيات كأس العالم 2018 بسبب تجميده بقرار من إدارة الأهلي بعد أن وقع للزمالك في نفس وقت توقيعه على تجديد عقده مع الأهلي.

هل هي إصابة مزمنة؟

أرجعت إدارة نادي أحد سبب فسخ عقد مؤمن زكريا إلى عدم جاهزيته لخوض التدريبات أو المباريات، وليس كما تردد أن الاستغناء حدث بعد اكتشاف رئيس النادي “سعود الحربي” معاناة اللاعب صاحب الـ 30 عامًا من إصابة مزمنة.

وقال سعود الحربي “مؤمن ليس على أهبة الاستعداد سواء من الناحية البدنية أو الفنية ولن يكمل الموسم الحالي مع نادي أُحد بسبب معاناته من مشكلة عضلية لا تجعله يؤدي في التدريبات بشكل جيد”.

ولم يقم مؤمن زكريا أو إدارة ناديه الأصلي “الأهلي” بشكوى نادي أحد أو ما شابه، وانتهت الأزمة بفسخ التعاقد بالتراضي دون مشاكل.

وأكد رئيس النادي السعودي بقوله “لا توجد مشكلة أو أمراض مُزمنة عند مؤمن، كل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح بالمرة”.

وسيبحث وكيل أعمال مؤمن زكريا عن فرصة لنقله إلى أحد الدوريات الأوروبية التي يمتد فيها سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو الشتوي) حتى بداية مارس المقبل.

وشارك مؤمن زكريا في 5 مباريات فقط بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهم هدف أمام المستقبل في الدقيقة 90 من مباراة الجولة الـ 12.

ويَمر اللاعب بظروف صعبة منذ بداية موسم 2018/2017 حيث لعب 13 مباراة فقط سجل خلالهم هدفين بالدوري، كما جاءت معظم مشاركاته مع الأهلي من على دكة البدلاء في دوري أبطال أفريقيا، ما دفعه نحو الرحيل إلى أهلي جدة الذي مثله في ست مباريات فقط بنظام الإعارة بالنصف الثاني من الموسم الماضي. مؤمن زكريا مع أهلي جدة (صور: Getty)