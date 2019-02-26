المصري يرتقي للمركز الرابع بفوز مثير على إنبي

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حقق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الــ24 من الدوري الممتاز .
سجل هدفي المصري كل من محمود وادي وأوستين أوموتو في الدقائق 13،73، 84، فيما سجل عماد فتحي هدف إنبي في الدقيقة 47.
شهدت المباراة طرد عمرو حسام حارس مرمي إنبي في الدقيقة 83 بعد عرقلة أوستين اوموتو خارج منطقة الجزاء، الأمر الذي تسبب في أزمة نظرًا لاستنفاذ علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي التغييرات الثلاث المتاحة، ليقف مدافع الفريق رامي صبري في حراسة المرمي قبل أن ينفذ إسلام عيسي الركلة
وكان المصري فاز على إنبي في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف لتكون هذه أول المرة يفوز المصري على إنبي في مبارتي الذهاب في الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتقي المصري إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري العام برصيد 35 نقطة، فيما لايزال إنبي متعثر في المركز السابع عشر بواقع 21 نقطة.
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