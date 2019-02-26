وادي دجلة يعلن تشكيل مباراة النجوم

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة كتب : أحمد البادي أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة النجوم في اللقاء الذي يلعب في تمام الثامنة مساءًا، ضمن منافسات الأسبوع الــ24 من الدوري الممتاز. ضمن منافسات الأسبوع الــ24 من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي : محمد عبدالمنصف خط الدفاع : محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، إسحاق يعقوبو، خالد رضا خط الوسط : محمد هلال، عبدالعاطي، أحمد سعيد خط الهجوم : يايا سومهارو، ابراهيما نداي، أحمد حسن

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