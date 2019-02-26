مدرب ليفربول السابق يقترب من ليستر سيتي

بريندان رودجرز كتب - محمد معتز صلاح الدين اقترب بريندان رودجرز المدير الفني لفريق سيلتك الأسكتلندي، من تدريب فريق ليستر سيتي الإنجليزي خلال الساعات القليلة القادمة. وأكدت شبكة "سكاي" البريطانية اقتراب المدرب الأيرلندي رودجرز من تدريب ليستر سيتي، بعدما أبدى موافقته على تدريب الفريق خلفًا للمدرب الفرنسي المدرب الأيرلندي رودجرز من تدريب ليستر سيتي، بعدما أبدى موافقته على تدريب الفريق خلفًا للمدرب الفرنسيالمقال كلود بويل. ووافقت إدارة نادي سيلتك بالسماح لمدربها من أجل التحدث والتفاوض مع ليستر سيتي، وأشارت التقارير إلى أن مدرب ليفربول السابق سيحصل على راتب 6 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

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