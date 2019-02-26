- 1/2
- 2/2
نجح فريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - بقيادة أحمد الضظوي في الفوز على فريق الجونة بهدف نظيف على ملعب الأخير بهرم سيتي ضمن الجولة الثامنة والعشرين مندوري الجمهورية.
أحرز هدف نادي النجوم عبدالله سمير الشهير بـ"الساحر".
بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم إلى ٣٢ نقطة، ويتجمد رصيد نادي الجونة عند
ويتكون الجهاز الفني لفريق النجوم تحت ١٧ سنة - مواليد ٢٠٠١ - من أحمد الضظوي مديراً فنياً للفريق، إبراهيم عبدالصمد مديراً فنياً لقطاع الناشئين ، حمدي حسين مدرباً لحراس المرمى، أحمد حلمي مديراً إدارياً، أحمد حسن طبيب الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم ٢٠٠١ يفوز على الجونة في دوري الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.