رئيس نادي شبيبة القبائل يتعرض لهجوم بالسلاح الأبيض

رئيس نادي شبيبة القبائل بعد تعرضه لهجوم

وكالات

تعرض رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الثلاثاء، لهجوم بالسلاح الأبيض، تلقى على إثره عدة طعنات.

وحسب مصادر في النادي فقد تم إدخال رئيس النادي شريف ملال إلى المستشفى، ووضعه حاليا مستقر.

وقد وقع الاعتداء داخل مقر نادي شبيبة القبائل، حيث عمد حوالي عشرين شخصا مسلحين بالسكاكين إلى مباغتته.

وحتى الآن، لم تعرف بعد أسباب الهجوم.