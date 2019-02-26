رياضة | تصرف جديد من "بيل" في تدريبات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف جديد من "بيل" في تدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم رد فعل جديد للويلزي جاريث بيل بعد الأزمة المشتعلة داخل النادي بالفترة الماضية.

ذكر موقع elespanol، أن جاريث بيل ظهر اليوم في تدريبات ريال مدريد بصورة مختلفة عما ظهر عليه سابقاً خلال مواجهة ليفانتي بالدوري.

وكان للويلزي جاريث بيل واقعة مثيرة بعدما رفض الاحتفال مع زملائه عقب تسجيله هدف فوز ريال مدريد في شباك ليفانتي من علامة الجزاء.

واكد الموقع على أن جاريث بيل ظهر سعيداً اليوم في تدريبات ريال مدريد مع زملائه ليرد على شائعات غضبه داخل النادي مع لاعبي الفريق.

وارتبط جاريث بيل بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل بعد اهتمام العديد من الأندية بضمه أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.