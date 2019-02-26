رياضة | صلاح أمين يقود هجوم النجوم أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح أمين يقود هجوم النجوم أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة أحمد سامي المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي وادي دجلة والتي ستقام اليوم - الثلاثاء - في تمام الساعة الثامنة مساءا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة ٢٤ من الدوري المصري الممتاز.

ويتكون التشكيل بكلا أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، محمود حليمو ، عمرو السيسي ، محمد همام ، مهاب ياسر ، طوسين أومويلي في خط الوسط ، صلاح أمين في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من محمد الشحات حارس مرمى ، أحمد ربيع ، نادر الطويلة ، إسلام حازم ، لاما كولين ، أيمن الغباشي ، إسلام الفار.