رياضة | مواجهات ساخنة للترسانة وكوكاكولا وجمهورية شبين والقناة بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات ساخنة للترسانة وكوكاكولا وجمهورية شبين والقناة بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل - 28 فبراير - سبعة مباريات في الجولة العشرون، للمجموعة الثانية، من دوري الممتاز "ب".

- دمياط مع الترسانة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمياط، مواجهة صعبة، على ملعب "رأس البر" أمام نظيره فريق الترسانة، ويدخل أبناء دمياط اللقاء برصيد 14 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما يتصدر الترسانة القمة برصيد 38 نقطة.

وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بالجولة السابعة، فوز عريض للترسانة على حساب دمياط برباعية بيضاء.

وحقق دمياط تعادلا في الجولة السابقة خارج ملعبة أمام كوكاكولا بهدفين لكل منهما، فيما حقق الشواكيش فوز كاسح على الشمس برباعية مقابل هدف.

- جمهورية شبين مع إف سى مصر

على ملعب استاد جامعة المنوفية، يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع بقيادة سمير كمونه برصيد 25 نقطة، نظيرة فريق إف سى مصر الوصيف بقيادة محمد صلاح صاحب الـ 37 نقطة، وكان فريق نادي مصر قد حقق الفوز بهدف في الدور الاول.

وشهدت الجولة السابقة تعادل الجمهورية خارج أرضة أمام المريخ بدون أهداف، بينما حقق نادي مصر الفوز على سيراميكا 3-1.

- سيراميكا مع كوكاكولا

على استاد المقاولون العرب، يحل فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على فريق سيراميكا الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 37 نقطة,

وحقق كوكاكولا الفوز في مباراة الدور الأول بهدف نظيف، بملعب اتحاد الشرطة، بينما شهدت الجولة السابقة تعادل لكوكاكولا مع دمياط 2-2، وسقوط سيراميكا امام إف سي مصر بنتيجة 3-1.

- القناة مع المريخ

على استاد القناه القديم، يواجه فريق القناه صاحب المركز الرابع بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 36 نقطة، نظيرة فريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة اشرف خضر برصيد 26 نقطة، وتعادل الفريقان بهدف لمثلة في الدور الأول.

وأسفرت الجولة السابقة عن خسارة القناة خارج ملعبه من منتخب السويس 3-2، وتعادل المريخ على أرضة مع جمهورية شبين بدون أهداف.

- النصر مع الزرقا

يلتقي فريق النصر صاحب المركز الثامن بقيادة السيد عيد برصيد24 نقطة، أمما فريق الزرقا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، وفاز حقق الفوز بهدف في الدور الاول، وشهدت الجولة السابقة فوز النصر على أبي صقل 3-0، وتعادل الزرقا مع بورتو 1-1.

- بورتو مع منتخب السويس

يشهد ملعب استاد الجيش بالسويس (حوض الدرس) لقاء مرتقب يجمع فريق بورتو السويس، العاشر برصيد 21 نقطة، مع فريق منتخب السويس الحادي عشر برصيد 21 نقطة، وتعادل الفريقان بدون أهداف في المباراة الأولى.

وشهدت الجولة الـ 19 فوز السويس على القناة 3-2 وتعادل بورتو مع الزرقا 1-1.

- أبى صقل مع الشمس

على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، يلعب فريق أبى صقل الاخير بقيادة طارق جمال برصيد 5 نقاط، مع فريق الشمس الذي يتواجد في الترتيب التاسع بقيادة تامر حسن برصيد 22 نقطة، وكان فريق الشمس حقق فوزا كبيرا بخمسه اهداف في الدور الاول.

وأسفرت الجولة التاسعة عشر عن سقوط الشمس أمام الترسانة 4-1، وخسارة أبي صقل من النصر 3-0.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 38 نقطة

2- إف سى مصر 37 نقطة

3- سيراميكا 37 نقطة

4- القناة 36 نقطة

5- كوكاكولا 33 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النصر 24 نقطة

9- الشمس 22 نقطة

10- بورتو 21 نقطة

11- منتخب السويس 21 نقطة

12- الزرقا 20 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط