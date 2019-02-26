رياضة | الاتحاد الأوروبي يلغي عقوبات برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يلغي عقوبات برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء قرار المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الموقعة على برشلونة وريال مدريد، بخصوص تلقي مساعدات حكومية غير قانونية.

وأجبر قانون إسبانيا عام 1990 الأندية الرياضية المحترفة الإسبانية على أن تصبح شركات رياضية عامة محدودة بهدف تعزيز الشفافية في الإدارة.

ومع ذلك، يمكن استثناء ذلك أن الأندية قد حققت نتائج مالية إيجابية في السنوات السابقة، والعمل في شكل النوادي الرياضية، على النحو الذي استضاف نادي برشلونة، وأوساسونا، وريال مدريد.

وباعتبار هذه الكيانات القانونية غير الربحية، يحق لهذه النوادي الأربعة الحصول على معدل ضريبي محدد على دخله ، والذي كان حتى عام 2016 أقل من معدل الضريبة المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة العامة.

ولكن في عام 2016، أعلنت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا قد أنشأ المساعدات في شكل امتياز الضرائب في ضريبة الشركات لصالح أربعة أندية كرة القدم للمحترفين ذكروا أنه كان غير متوافق مع السوق الداخلي بشكل غير قانوني.

وناشدت النوادي هذا القرار وأعطته المحكمة الحق في اعتبار أن المفوضية الأوروبية لم تعترف على نحو مناسب بالمساعدة غير القانونية التي أساءت إليها.

ووفقا لTGUE، ومزايا المزعومة التي حصلت عليها الأندية لا يمكن فصلها عن النظر في المكونات الأخرى للنظام الضريبي للمؤسسات غير هادفة للربح تمشيا مع حجج ريال مدريد، الذي أعلن أن خصم الضرائب لإعادة استثمار من الأرباح غير العادية كان أكثر أهمية بالنسبة للشركات الرياضية من الجهات غير الربحية.

وفي الوقت نفسه، وجدت اللجنة أنه لم يثبت أن الميزة النسبية المستمدة من الطلب إلى الشركات الرياضة أعلى من التخفيضات الضريبية، والتي تلغي النوع المفضل من الضرائب المطبقة على الكيانات دون أرباح.

ولكن عبء إثبات وجود ميزة مستمدة من النظام الضريبي وقع على المفوضية الأوروبية ، والتي كان عليها أن تثبت أن وضع حد أقصى للخصومات الضريبية أقل فائدة للكيانات غير الربحية (...).

وذكّرت المحكمة بأن اللجنة استخدمت البيانات الإجمالية ، التي تشير بشكل واضح إلى جميع القطاعات وإلى جميع المشغلين التي غطت أربع سنوات فقط ، في حين تم تمديد فترة تطبيق النظام المعني من عام 1990 إلى عام 2015.

تخلص المحكمة إلى أن اللجنة أخطأت في تقييم الحقائق، في الوقت الذي اعتمدت قرارها، البيانات أظهرت خصوصية القطاع ولكن لم تدعم حججها بما فيه الكفاية.

لدى الطرفين الآن شهرين لتقديم استئناف ضد قرار TGUE أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.