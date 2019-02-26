رياضة | بيل يتلقى نصيحة ثمينة بعد أزمته في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يتلقى نصيحة ثمينة بعد أزمته في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه المدرب الويلزي توماس توشاك نصيحة لمواطنه جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بعد الأزمة المشتعلة السابقة داخل الفريق.
وقال توشاك في تصريحاته اليوم: اعتقد أن جاريث بيل كان غاضب من جلوسه على مقاعد البدلاء أمام ليفانتي ولكن عليه إخفاء غضبه لاحترام زملائه والجهاز الفني.
واضاف: بيل قدم لفتة قبيحة مع زملائه بعد الهدف ولكنه يجب أن يحترم الجميع وإخفاء غضبه حتي لا يثير أزمة.
وتابع: الإصابات الكثيرة ابعدت بيل كثيراً عن مستواه، ولكنه يجب أن يدرك أنه في ريال مدريد واحد من أكبر الأندية في العالم وعليه أظهار الاحترام.
وواصل: اعتقد أن ثلاثي الوسط كاسيميرو ومودريتش وكروس يقومون بعمل جيد، كما أن بنزيمة مهاجم مميز في التحرك وتسجيل الأهداف.