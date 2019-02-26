رياضة | رسميا.. خالد جلال يرحل عن تدريب الشعلة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. خالد جلال يرحل عن تدريب الشعلة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم خالد جلال المدير الفني لفريق الشعلة، باعتذار رسمي لفريق الشعلة السعودي عن استكمال مهمته مع الفريق السعودي، معلنا رحيله عقب نهاية مباراة هجر بدوري الدرجة الثانية والتي تقام حاليا.

وأعلن نادي الشعلة اعتذار خالد جلال عن الاستمرار مع الفريق، معلنا رحيله عقب مباراة هجر، متمنين له كل التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

ويتذيل فريق الشعلة ترتيب دوري الدرجة الأولي السعودي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 25 جولة من منافسات البطولة.

وكان خالد جلال قد قاد الزمالك للفوز بلقب كأس مصر في الموسم الماضي، قبل أن يرحل لتدريب الشعلة.