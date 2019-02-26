رياضة | ميسي يتحدي ريال مدريد: نحن على بُعد خطوة من بلوغ النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتحدي ريال مدريد: نحن على بُعد خطوة من بلوغ النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل بداية الموسم الحالي، اختص الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا بأنها البطولة الأكثر من غيرها استحواذاً على تفكير الفريق.

كما بدا في مرات عديدة أن برشلونة يميل إلى تفضيل بطولة على الأخرى في الموسم الحالي، ولكن الفريق يبدو الآن راغباً في تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة في تاريخه.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الفريق الماضية بالدوري الإسباني ليقود برشلونة إلى الفوز الكبير 4-2 على مضيفه إشبيلية، وهو الفوز الذي منح برشلونة دفعة هائلة على طريق الدفاع عن لقب الدوري.

كما نال ميسي دفعة معنوية هائلة بعدما سجل الهاتريك رقم 50 في مسيرته الكروية، ما يفتح شهيته وشهية برشلونة على التقدم خطوة جديدة إلى الأمام في بطولة أخرى هي كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد غداً الأربعاء في كلاسيكو جديد ومثير على إستاد سانتياغو بيرنابيو بإياب الدور نصف النهائي للبطولة.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على مضيفه ومنافسه التقليدي العنيد أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 ليتأهل إلى النهائي ويصبح على بعد خطوة من لقب البطولة.

وكان المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، منح ميسي وبعض لاعبي الفريق الأساسيين، خاصة في الدفاع، راحة من مباريات البطولة في الأدوار الأولى.

ولكن برشلونة سيكون الآن بحاجة غلى القوة الضاربة في مباراة الغد بقيادة ميسي، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1 الذي يصب في صالح الريال إذا انتهت المباراة غداً بالتعادل السلبي.

ومع اقتراب الفريق من نهائي بطولة الكأس، صرح ميسي بأن "هدف الفريق الآن أصبح المنافسة بقوة على الثلاثية في الموسم الحالي".

وقال ميسي: "سنحاول الفوز بكل الألقاب.. لن نفرط في أي مسابقة.. نحن على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي الكأس".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "ستكون مباراة صعبة للغاية لأنها أمام الريال وعلى ملعبه، ولكننا سنخوض المباراة بثقة في قدرتنا على اجتيازها.. بعدها، سنعود للتفكير في مسابقة الدوري".

ويلتقي الفائز من مباراة الغد في نهائي الكأس مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب بيتيس انتهت بالتعادل 2-2، فيما يلتقي الفريقان إياباً الخميس المقبل على ملعب ميستايا معقل فريق "الخافيش".