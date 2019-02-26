رياضة | صفقة نارية تقترب من برشلونة بفضل ميسي

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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة اقترب من حسم التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة استقر على التعاقد مع لوكا يوفيتش بعدما سئم من المهاجمين أمثال منير الحدادي وبواتينج خلال الفترة الماضية.

واضاف الموقع، أن عملية انضمام لوكا يوفيتش إلى برشلونة سوف تكلف خزائن النادي 40 مليون يورو في واحدة من أبرز الصفقات التي يسعي برشلونة في حسمها.

وتابع الموقع، أن لوكا يوفيتش يفضل الانضمام لبرشلونة عن ريال مدريد للعب بجانب ميسي وسواريز والعديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق.

وأكدت التقارير على أن يوفيتش يرغب في الانتقال للكامب نو، على الرغم من العروض المقدمة من ريال مدريد وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وليفربول وميلان.