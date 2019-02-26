رياضة | "النقاد الرياضيين" تدعم ممثليها فى انتخابات الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقاد الرياضيين" تدعم ممثليها فى انتخابات الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين، برئاسة الزميل حسن خلف الله، على تنظيم ندوة لاعضاء الرابطة، فى نادى الصحفيين النهرى، من أجل دعم الزملاء المنتمين للرابطة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المقرر لها مارس المقبل.

ويخوض الرباعى محمد شبانة أمين الصندوق السابق بالنقابة، ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، ومحمد يوسف رئيس تحرير الميدان، وعادل عزام نائب رئيس القسم الرياضى بالوطن، ومحمد يحيي يوسف نائب رئيس القسم الرياضى بالاخبار، الانتخابات المقبلة.

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من النقاد الرياضيين من أجل دعم زملائهم فى سباق الانتخابات.