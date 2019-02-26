رياضة | لاسارتي يطالب بسرعة تجهيز فتحي للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطالب بسرعة تجهيز فتحي للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسرعة تجهيز المصابين خلال الساعات المقبلة، قبل الاستعانة بهم بالمباريات.

وركز لاسارتي على الاستعلام عن حالة أحمد فتحي لاعب الفريق، والذي أكد على ضرورة تواجده بالمرحلة المقبلة، للاستفادة من خبراته محليًا وإفريقيًا.

وبات أحمد فتحي، على مشارف العودة للمباريات الرسمية للفريق، بعد غياب لمدة طويلة بسبب الإصابة، إلا أنه أنهى برنامجه التأهيلي بالفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي بتروجت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.