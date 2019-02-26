رياضة | الأهلي يحفز لاعبيه قبل مواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحفز لاعبيه قبل مواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، صرف مكافأت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة بتروجت، بالدوري العام.

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أعلن عن صرف مكافأت إجادة للاعبي الفريق، عقب العودة أمام الجونة، وتحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

ويأتي قرار الإدارة من أجل تحفيز اللاعبين ومواصلة الإنتصارات والسعي قدمًا نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بتروجت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.