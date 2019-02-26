رياضة | رمضان السيد يحفز لاعبي سيراميكا قبل مواجهة كوكا كولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان السيد يحفز لاعبي سيراميكا قبل مواجهة كوكا كولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو " الدفاع الجوي "، استعدادا لخوض مباراة كوكا كولا الهامة التي ستقام الخميس المقبل.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة كوكا كولا في الثانية والنصف عصر الخميس، على ملعب عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وحرص رمضان السيد المدير الفني للفريق على تحفيظ اللاعبين خطة وطريقة اللعب التي يخوض بها المباراة، من أجل تحقيق الفوز، والاستمرار في المنافسة على حصد تذكرة التأهل إلى الدوري الممتاز.

واتسمت التدريبات بالقوة والحماس الشديدين، حيث قاتل كل لاعب في التدريب، من أجل حصد مكان في التشكيل الأساسي للفريق في الفترة المقبلة.