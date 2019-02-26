رياضة | تغيير جديد في تشكيل الأهلي أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير جديد في تشكيل الأهلي أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع باللاعب ياسر إبراهيم، في قيادة دفاع الفريق أمام بتروجت، بالدوري العام.

ويأتي الاعتماد على إبراهيم، في ظل غياب سعد سمير مدافع الفريق، بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد خلال مواجهة الجونة، والتي انتهت للمارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.