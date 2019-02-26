شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: أريد الفوز في الكلاسيكو مرتين والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على صعوبة كلاسيكو الغد أمام ريال مدريد والذي يقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس أسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، جميع المباريات بهذا الحجم نهائية، لا يوجد كلاسيكو اكثر حسما من الاخر، النقاط ضد ريال مدريد في الليجا يحسب لها حجم اكبر، مثل كلاسيكو الغد اذا تمكنا من إقصاء الريال.

وتابع، اليوم اقول لك أريد الفوز غدا، واذا فزنا غدا سأقول أريد الفوز يوم السبت، أريد الفوز في الكلاسيكو مرتين.

وواصل، من النادر ان تلعب كلاسيكو مرتين في اسبوع، من الصعب ان تحصل على نفس النتيجة في المباراتين، ولكن نركز على الكأس غدا، ونريد الفوز في المباراتين ان امكن.

وأضاف مدرب البارسا، انا احب في مباراتي الـ100 كمدرب للبارسا ان اصل لنهائي الكأس، هو يوم مميز، كونه نصف نهائي، وايضا نوعية الخصم.

وعلق فالفيردي على حكم الفيديو قائلا، لم نطلق اجهزة الأنذار من اجل تقنية الفيديو VAR، نحن هادئون، والجدل موجود دائما في كرة القدم.

وأنهى حديثه قائلا، غدا سوف نلعب بكل ما لدينا من لاعبين، كما قلت قبل مباراة ليون، كلاسيكو الكأس مهم، الخسارة يعني الاقصاء، ليس مثل كلاسيكو الليجا، الذي لا يزال هناك الكثير من النقاط في البطولة، لذلك سنذهب بكل اسلحتنا إلى البرنابيو غدا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "كامب نو" انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.