خوسيه سييرا يوقع عقد تدريب نادي "الاتحاد"

وقّع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، والمدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا عقد تدريبه للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع سييرا لعقد تدريب العميد، وتمت مراسم التوقيع في مقر النادي، بحضور نائب الرئيس حمد الصنيع، وعضو مجلس الإدارة أحمد كعكي.

ووصل سييرا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وكان في استقباله مسؤول العلاقات العامة في الفريق الأول لكرة القدم، خالد باريان والمركز الإعلامي