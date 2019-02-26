شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرصد 100مليون جنيه لخدمة المجتمع والان مع التفاصيل
وجاء بيان نادي بيراميدز على النحو الآتي:-
انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة.
تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجا ودعم الأسر المحتاجة، كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.
ويؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري، ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يرصد 100مليون جنيه لخدمة المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.