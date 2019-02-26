شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرصد 100مليون جنيه لخدمة المجتمع والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أصدر نادي بيراميدز ببيانًا، منذ قليل، يعلن خلاله عن دوره كمؤسسة مصرية تجاه المجتمع، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان نادي بيراميدز على النحو الآتي:-

انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة.

تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجا ودعم الأسر المحتاجة، كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.

ويؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري، ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي.